Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız."
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:44 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız."
Erdoğan: Yusufeli Barajı 2021'de elektrik üretimine başlayacak Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum Türkiye'nin Oscar aday adayı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde