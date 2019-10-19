Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bu bayrak inmeyecek, inşallah bu ezan susmayacak, bu devlet hep...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bu bayrak inmeyecek, inşallah bu ezan susmayacak, bu devlet hep payidar olacak, bu millet hep özgür yaşayacak.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bu bayrak inmeyecek, inşallah bu ezan susmayacak, bu devlet hep payidar olacak, bu millet hep özgür yaşayacak."
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