Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah daha güzel günler var önümüzde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah daha güzel günler var önümüzde - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah daha güzel günler var önümüzde

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Törenine katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah daha güzel günler var önümüzde

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:55 Kaynak: AA
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