Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah daha güzel günler var önümüzde - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah daha güzel günler var önümüzde
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:55 Kaynak: AA
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