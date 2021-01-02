Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız."

02.01.2021 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız." - İSTANBUL

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.' - Son Dakika


Son Dakika

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