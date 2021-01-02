Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız." - İSTANBUL

Politika, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.' - Son Dakika

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