Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız."
02.01.2021 14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız." - İSTANBUL
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah en geç Nisan ayında, geliştirme çalışmaları hızla süren kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.' - Son Dakika
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