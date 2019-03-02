Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Enflasyon Tekrar Yüzde 6'lara, 7'lere Kadar Düşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz."

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