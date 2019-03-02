Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Enflasyon Tekrar Yüzde 6'lara, 7'lere Kadar Düşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Enflasyon Tekrar Yüzde 6'lara, 7'lere Kadar Düşecek"

48 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. -5-

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:38 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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