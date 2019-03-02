Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Enflasyon Tekrar Yüzde 6'lara, 7'lere Kadar Düşecek"
48 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:38 Kaynak: AA
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