Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız."
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız."
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