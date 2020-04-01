Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah milletimiz bu dönemi en az kayıp ve hasarla atlatacaktır' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah milletimiz bu dönemi en az kayıp ve hasarla atlatacaktır"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile yaptığı toplantıda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile yaptığı toplantıda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 04:41 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'nun yardım kampanyasına tepki: Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti