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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız."
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah milletimizi kadınıyla erkeğiyle bir bütün olarak 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimize ulaştıracağız."
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