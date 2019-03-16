Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Önümüzdeki Seçimlerde İstikrar ve Güven İklimini Bir Kez Daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Önümüzdeki Seçimlerde İstikrar ve Güven İklimini Bir Kez Daha...

12 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz: "

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz: "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:56 Kaynak: AA

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