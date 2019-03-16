Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Önümüzdeki Seçimlerde İstikrar ve Güven İklimini Bir Kez Daha...
12 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz: "
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimlerde istikrar ve güven iklimini bir kez daha tesis ederek 2023 hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz: "
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:56 Kaynak: AA
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