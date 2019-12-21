Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır."
Son Dakika Araç çekme faaliyetleri sona eren Trafik Vafkı'nın çekicileri otoparklara toplandı Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak? Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı Robin Hood tekrar ortaya çıktı! Bu kez Üsküdar'daydı