Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır."

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:24 Kaynak: AA
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