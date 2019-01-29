Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Önümüzdeki Seçimler, CHP'nin Devre Dışı Kalışının da Miladı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Önümüzdeki Seçimler, CHP'nin Devre Dışı Kalışının da Miladı...

30 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimler, CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimler, CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur Marmaris Belediye Başkanı CHP'den İstifa Etti

CHP'den Bahçeli'ye Yanıt Son Dakika! Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:11:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Önümüzdeki Seçimler, CHP'nin Devre Dışı Kalışının da Miladı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]