Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Önümüzdeki Seçimler, CHP'nin Devre Dışı Kalışının da Miladı...
30 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki seçimler, CHP'nin devre dışı kalışının da miladı olacaktır.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:41 Kaynak: AA
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