Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var, İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında Türksat 6A'yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya...

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han, Türksat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah önümüzdeki yıl doğalgazı da çıkarmaya başlayacağız' - Son Dakika

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