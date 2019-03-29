Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Pazar Günü Milletimiz Bu Maskeli Baloya, Bu Karanlık Pazarlığa Bir...
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah pazar günü milletimiz bu maskeli baloya, bu karanlık pazarlığa bir son verecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "İnşallah pazar günü milletimiz bu maskeli baloya, bu karanlık pazarlığa bir son verecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:26 Kaynak: AA
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