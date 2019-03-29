Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Pazar Günü Milletimiz Bu Maskeli Baloya, Bu Karanlık Pazarlığa Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Pazar Günü Milletimiz Bu Maskeli Baloya, Bu Karanlık Pazarlığa Bir...

59 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah pazar günü milletimiz bu maskeli baloya, bu karanlık pazarlığa bir son verecektir.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah pazar günü milletimiz bu maskeli baloya, bu karanlık pazarlığa bir son verecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:34 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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