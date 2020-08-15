Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayacaklarını belirterek "Kendi ajandalarını kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanları ise...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayacaklarını belirterek "Kendi ajandalarını kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanları ise hiç kusura bakmasınlar asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Hafta sonunu memleketi Rize'de geçirmek üzere dün akşam saatlerinde Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, saat 15.30 sıralarında Merkez mahallesindeki evinden çıkarak Rize Valiliği'ne geçti. Valilik önünde sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "1 yıllık ayrılığın ardından bugün sizlerle bir kere daha ata toprağı Rizedeyiz. Toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini yapıyoruz. Emeği geçenleri şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" diye konuştu.

Rize'ye lojistik merkezi müjdesi

Erdoğan, Rize'ye lojistik merkezi yapacaklarını müjdesini vererek "Lojistik merkezi ile ilgili çalışmalar yapıldı, ihale tamam, bu suretle inşaatı başlayacak. Rize'nin girişinde malum lojistik merkezini hayata geçireceğiz. Rize Artvin havalimanın inşaatı hızla devam ediyor yarın orayı da denetlemeye gideceğim. Bizzat yerinde havalimanı inşaatını yerinde denetleyip gezip göreceğiz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçirdiği Korona virüs hastalığı sonucu önceki gün hayatını kaybeden Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Erdoğan'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileyerek Fatiha okudu.

"Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan bir süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk"

AK Parti'nin kuruluşunun 19. Yıldönümünü kutladıklarını hatırlatan Erdoğan "Kasım ayı itibariyle iktidarımızın 18. yılını geride bırakmış olacağız. Dünyada pek çok siyasi partinin toplam ömrünü aşan bir süreyi biz iktidarda geçirme şerefine nail olduk. Özellikle milletimiz girdiğimiz her seçimde birinci parti olma ünvanını kara kaşımıza, kara gözümüze bakarak vermedi. Milletimiz hizmete bakıyor. Duruşa bakıyor, söylenen söze yapılan işe bakıyor. Kararını da ona göre veriyor. Yalan, iftira, karanlık ilişkiler, ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf kadro oluşturmak suretiyle milleti aldatabilecekleri sananların foyası kısa sürede ortaya çıkmaktadır. Bu hakikatin geçmişten bugüne defalarca yaşadık. Hasbi olmayanlar, samimi olmayanlar, yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler projeler, planlar barındıranlar eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceklerdir. Biz kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine hangi istikameti gösterdiğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Gereksiz tartışmalarla enerjimizin bölünmesine, vaktimizin zayi edilmesine dikkatimizin dağıtılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Şuanda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şuanda salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandıklarını belirterek "Biz şuanda ekonomimizi ayağa kaldırmaya odaklandık. Biz şuanda Suriye'de ve Kuzey Irak'ta terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Biz şuanda ülkemizin her alanda hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek kiminin bilmeyerek içine düştüğü diğer tuzaktan ibarettir" dedi.

"Bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak çözüm bulmak bizim boynumuzun borcudur" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ama her sorununun kendi mecrasında ve çapı içinde tutmak şartı ile bu doğrultuda adımlar atılabilir. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanları ise hiç kusura bakmasınlar asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin nice meselelerine çözmüş, nice reformları hayata geçirmiş, atılamaz denilen nice adımlar atan bir parti olarak milletimizden bize güvenmesini istiyoruz. Biz miletimize güveniyoruz. İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak."

Erdoğan, konuşmasının ardından toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eser ve hizmetin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. - RİZE

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Rize, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 17:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah yarınlar bugünlerden daha güzel olacak' - Son Dakika

Son Dakika

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