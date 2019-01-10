Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Yeni Dönemde Ülkemizde Kültürü, Sanatı, Mimariyi, Şehirciliği Hak...
44 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah yeni dönemde ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah yeni dönemde ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:52 Kaynak: AA
Erdoğan, Muhalefetin Enflasyon Eleştirisine Rakamlarla Yanıt Verdi: Sıkıysa Bunları da Yalanlasınlar
Erdoğan'ın 'Bira ve Mozart' Çıkışına Yılmaz Özdil'den Yanıt: Teklif Var, Israr Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kendisiyle Görüşen Kalp Hastası Kız İçin Doktoruna Talimat Verdi
Erdoğan'dan Palu Ailesi Yorumu: Bunlar Toplumu Rencide Ediyor