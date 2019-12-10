Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi 'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (1)

Programın yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın programın yapıldığı salona gelmesi ve katılımcılarla selamlaşması

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