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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan bizatihi varlığıyla doğuştan gelen haklara sahiptir"

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programın yapıldığı salona gelmesi ve katılımcılarla selamlaşması Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programın yapıldığı salona gelmesi ve katılımcılarla selamlaşması

Programın yapıldığı salon ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsan bizatihi varlığıyla doğuştan gelen haklara sahiptir

Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:29 Kaynak: AA
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