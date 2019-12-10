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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan bizatihi varlığıyla doğuştan gelen haklara sahiptir"
7 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programın yapıldığı salona gelmesi ve katılımcılarla selamlaşması Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye...
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:29 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programın yapıldığı salona gelmesi ve katılımcılarla selamlaşması
Programın yapıldığı salon ve katılımcılar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuştu. (1)
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