Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi"
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:07 Kaynak: AA
cumhurbaşkanı erdoğan, insan hakları, Politika
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