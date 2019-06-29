Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsan hakları konusunda diğer ülkelere karne düzenleyen gelişmiş Batılı devletler temel insanlık sınavından maalesef geçemedi"
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:07 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YouTube kanalı yayın hayatına başlıyor
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