Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanı, Adaleti ve Dayanışmayı Merkeze Alan Bir Dış Politikanın Takipçisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanı, Adaleti ve Dayanışmayı Merkeze Alan Bir Dış Politikanın Takipçisi...

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:05 Kaynak: AA
Afrika, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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