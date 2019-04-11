Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanı, Adaleti ve Dayanışmayı Merkeze Alan Bir Dış Politikanın Takipçisi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:05 Kaynak: AA
: "İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika
ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz."
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