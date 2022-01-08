Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik" - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman- Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

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"Buradan Konya'ya Ankara'ya yüksek hızlı trenle gideceksiniz. Milletimizin hak ve özgürlük alanlarını da gerçekleştirdik. İnsanımızın refah düzeyini cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik"

"AK Parti öncesi Türkiye il bugünkü Türkiye'nin mukayesesini yapan herkes bu gerçekleri görecektir, kabul edecektir, takdir edecektir. Nankörleri koy bir kenara, takdir eden eder"