Erdoğan: "Teknolojinin insansız dünyaya doğru evrilmeye çalışıldığı tarihi yol ayrımında, insanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğuna talibiz."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (7)

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanın fıtri güzellikleri üzerinden yeni bir dünya düzeni kurulmasına öncülük etmenin sorumluluğuna talibiz' - Son Dakika

AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı

AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik