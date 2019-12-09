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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın bugünkü gelişmişlik seviyesinin temelleri İslam coğrafyasında atılmış olmasına rağmen Müslümanların günümüzde yaşadığı sıkıntıların sebeplerini iyi düşünmeli, analiz etmeli ve çözüm yolları üretmeliyiz."
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