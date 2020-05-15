Erdoğan görüşmede, Irak'ın yeni Başbakanı olmasından dolayı Mustafa el-Kazımi'yi tebrik edip, kendisine başarılar diledi. Erdoğan'ın, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini ifade ettiği görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler ele alındı.
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16.05.2020 04:52:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı El-Kazımi ile görüştü - Son Dakika