Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - NEW
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - NEW

30 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü - NEW

Recep Tayyip Erdoğan, Berhem Salih, Berham Salih, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:19 Kaynak: AA
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