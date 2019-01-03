Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak) İkili Ticaretimizde 2013'te 16 Milyar Dolarla Rekor Kırmıştık....
31 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Irak) İkili ticaretimizde 2013'te 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki hem onu egale edelim hem de bunu 20 milyar dolara yükseltelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Irak
) İkili ticaretimizde 2013'te 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki hem onu egale edelim hem de bunu 20 milyar dolara yükseltelim."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:35 Kaynak: AA
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