Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile Ticaretimizi 20 Milyar Dolara Çıkarmak İstiyoruz"
30 dakika önce
IHAAW143029-GEN/03-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile ticaretimizi 20 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" 03.01.2019 14: 30: 29 TSI NNNN.
IHAAW143029-GEN/03-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Irak
ile ticaretimizi 20 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" 03.01.2019 14: 30: 29 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:36 Kaynak: İHA
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