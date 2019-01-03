Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile Ticaretimizi 20 Milyar Dolara Çıkarmak İstiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile Ticaretimizi 20 Milyar Dolara Çıkarmak İstiyoruz"

30 dakika önce

IHAAW143029-GEN/03-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile ticaretimizi 20 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" 03.01.2019 14: 30: 29 TSI NNNN.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW143029-GEN/03-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile ticaretimizi 20 milyar dolara çıkarmak istiyoruz" 03.01.2019 14: 30: 29 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:06:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile Ticaretimizi 20 Milyar Dolara Çıkarmak İstiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]