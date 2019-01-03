Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantılarını İnşallah Bu Yıl...
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını inşallah bu yıl içerisinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Irak
ile Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantılarını inşallah bu yıl içerisinde kaldığımız yerden devam ettireceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:30 Kaynak: AA
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