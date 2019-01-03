Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın Kendi Ayaklarının Üzerinde Durması, Bölgesel Güvenlik ve İstikrar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın Kendi Ayaklarının Üzerinde Durması, Bölgesel Güvenlik ve İstikrar...

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın kendi ayaklarının üzerinde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Irak'ın kendi ayaklarının üzerinde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:31 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Politika
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