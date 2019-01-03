Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın Kendi Ayaklarının Üzerinde Durması, Bölgesel Güvenlik ve İstikrar...
35 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın kendi ayaklarının üzerinde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Irak
'ın kendi ayaklarının üzerinde durması, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemlidir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:31 Kaynak: AA
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