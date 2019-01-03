Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın Siyasi Birliği ve Toprak Bütünlüğünün Korunması, İstikrar ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın Siyasi Birliği ve Toprak Bütünlüğünün Korunması, İstikrar ve...

34 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:32 Kaynak: AA

Irak, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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