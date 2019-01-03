Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın Siyasi Birliği ve Toprak Bütünlüğünün Korunması, İstikrar ve...
34 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Irak
'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması, istikrar ve güvenliğinin sağlanması Irak siyasetimizin temelini oluşturur."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:32 Kaynak: AA
Erdoğan'ın Grup Toplantısında Verdiği Müjdeler, Yeni Yılın İlk Yasa Teklifi Olacak
ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar
Milyonların Maaş Zammı Belli Oldu! İşte Mesleğine Göre Zamlı Maaşlar
Ekonomik Zorluklar Yaşayan Flash TV'nin Bir Günlüğüne Yayını Kesildi