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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani Kabulden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani
Kabulden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
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