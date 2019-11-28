Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani Kabulden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani

Kabulden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Irak Bölgesel Yönetimi, Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Barzani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği elektronik sigarada yüzde 1200 artış var
Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'i yalnız bırakmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 01:08:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Barzani'yi kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]