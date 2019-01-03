Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la Güvenlik Alanında da Temas ve İş Birliğimizi Geliştirmek İstiyoruz.
31 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Irak
'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:34 Kaynak: AA
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