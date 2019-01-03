Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la Güvenlik Alanında da Temas ve İş Birliğimizi Geliştirmek İstiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la Güvenlik Alanında da Temas ve İş Birliğimizi Geliştirmek İstiyoruz.

31 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:34 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Politika
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