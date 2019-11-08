Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor?
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor?

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabi bunun İran'a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4 Erdoğan'ın avukatından "Man Adası" davası açıklaması: Kılıçdaroğlu için verilen tazminat kararı bozulmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 21:56:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]