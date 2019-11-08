Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor?
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor?
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Irak'taki bu ayaklanmaların arkasında kimler yatıyor? Biz kimler tarafından yapılabileceği veya yapıldığına yönelik tahminde bulunuyoruz. Tabi bunun İran'a sirayet etme noktasındaki durumlarını da tahmin ediyoruz" dedi. - ANKARA
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