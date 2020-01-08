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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için kendi vatandaşlarımızın...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için kendi vatandaşlarımızın güvenliği kadar önemlidir.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için kendi vatandaşlarımızın güvenliği kadar önemlidir."
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