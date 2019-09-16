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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti

37 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Çankaya Köşkü'nde kabul ettiANKARA - Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti

ANKARA - Suriye başlıklı üçlü liderler zirvesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde yapılacak.

Zirve öncesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'ne gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yi karşıladı. İki lider, başbaşa görüşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanı, İran, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
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