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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Malezya'da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
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