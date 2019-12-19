Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü - Son Dakika Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Malezya'da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Malezya'da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
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