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Barış diplomasisi hız kesmiyor! Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü - Son Dakika

Barış diplomasisi hız kesmiyor! Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Son Güncelleme: 16.10.2023 14:47

Barış diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zirvede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail- Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilimin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu ve gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğinivurguladı.

DÜNYANIN GÖZÜ ORADA

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, 10 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. İnsanlık dramının yaşandığı bölgede çatışmaların şiddeti her geçen gün artarken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, barışı sağlamak için önemli adımlar atıyor.

"GERİLİMİ ARTIRICI ADIMLARDAN UZAK DURULMALI"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini, gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulması gerektiğini ve İsrail-Filistin meselesinde karşılıklı atılacak müspet adımların kalıcı çözümü beraberinde getirebileceğini ifade etti" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye: İsrail-Filistin arasında gerilimi artırıcı adımlardan uzak durulmalı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak.

REİSİ'DEN SONRA SUNAK İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi'nin ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

"FİLİSTİN'E VERİLİP TUTULMAYAN SÖZLERİN HATIRLANMASI GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı, başta Batılı ülkeler olmak üzere, uluslararası toplumun etkin çıkışlar yapması gerektiğini, krizi derinleştiren kışkırtıcı adımlar yerine yıllar boyunca Filistin'e verilip tutulmayan sözlerin hatırlanması ve gereğinin yerine getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Reisi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış diplomasisi hız kesmiyor! Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Barış diplomasisi hız kesmiyor! Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü - Son Dakika
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