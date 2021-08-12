Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi göreve başlaması dolayısıyla tekrar tebrik etti. İbrahim Reisi'nin Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel iş birliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Konseyin stratejik iş birliği bakımından büyük role sahip olduğunu vurguladı. - ANKARA