Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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