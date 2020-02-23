Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da meydana gelen ve Van'da da hissedilen depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı.
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