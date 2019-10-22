Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Esenboğa'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Esenboğa'da gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)

Erdoğan: " İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Başta Ruhani, bu sesleri susturmaları gerekirdi. Bu, beni ve tüm mesai arkadaşlarımı rahatsız ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:04 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor
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