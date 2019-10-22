Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Esenboğa'da gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya hareketi öncesi Esenboğa'da gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)
Erdoğan: " İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Başta Ruhani, bu sesleri susturmaları gerekirdi. Bu, beni ve tüm mesai arkadaşlarımı rahatsız ediyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor Yağmur Sarıoğlu Rusya'da 207 metreden bungee jumping yaptı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasındaki görüşme başladı Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Kremlin'den mesaj: Suriye planlarını anlamamıza yardımcı olacak