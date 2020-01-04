Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN VE IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İRAN VE IRAK CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
7 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:17 Kaynak: DHA
Son Dakika Ruhani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ABD'nin eylemlerine birlikte karşı koyalım İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak ABD, Ortadoğu'ya yeni birliklerini gönderiyor Son dakika: Hafter askeri okula saldırdı: Ölü ve yaralılar var