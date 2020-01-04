Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İran ve Irak Cumhurbaşkanı ile görüştü
7 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:18 Kaynak: DHA
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