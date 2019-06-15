Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
, Tacikistan
'da İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani
ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya
'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
(İHA)
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