Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Hasan Ruhani, Tacikistan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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