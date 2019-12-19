Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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