Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya temaslarını sürdürüyor. Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya'da bulunan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. - KUALA LUMPUR

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malezya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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