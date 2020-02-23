Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü

6 saat önce

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ırkçı saldırıda vefat eden Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüşmesi YTB Başkanı Eren'in ziyaretinde Hanau'daki acılı aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Recep...

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ırkçı saldırıda vefat eden Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüşmesi YTB Başkanı Eren'in ziyaretinde Hanau'daki acılı aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Hanau'daki ırkçı saldırıda vefat eden Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü. Acılı aileye başsağlığı dileyen Erdoğan, Beyazkendir'e ise acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırıdan yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Hanau, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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