Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi McGuinness, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi McGuinness'in eşi, çocukları ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Erdoğan, Büyükelçi McGuinness'in kızları ile yakından ilgilendi.