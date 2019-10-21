Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:09 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi McGuinness, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi McGuinness'in eşi, çocukları ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Erdoğan, Büyükelçi McGuinness'in kızları ile yakından ilgilendi.
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