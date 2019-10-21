Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul etti
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul ettiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende Büyükelçi McGuinness, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi McGuinness'in eşi, çocukları ve bazı elçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. Erdoğan, Büyükelçi McGuinness'in kızları ile yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, konuştuğu foruma katılmayanlara sert çıktı: Terörü destekliyorlar
Hakkari şehidi memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı Şehit askeri, Erzurum'da 20 bin kişi son yolculuğuna uğurladı Lübnan'da yaşanan protestolar sonrası Başbakan Hariri açıklama yaptı: Bütçe açığı bakanların maaşlarıyla kapatılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 19:24:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Büyükelçisini kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]