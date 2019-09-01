Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti

12 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programlarının ardından iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programlarının ardından iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemek programı sonrası merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'ne geçerek iş adamı Halil İbrahim Dağ'ın evine misafir oldu. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Dağ ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda bekleyen vatandaşları selamlayarak evden ayrıldı. - KONYA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:03 Kaynak: İHA
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