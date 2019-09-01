Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti
12 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programlarının ardından iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki programlarının ardından iş adamı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yemek programı sonrası merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'ne geçerek iş adamı Halil İbrahim Dağ'ın evine misafir oldu. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Dağ ile bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda bekleyen vatandaşları selamlayarak evden ayrıldı. - KONYA
Erdoğan'dan Davutoğlu'na gönderme: Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz Cumhurbaşkanlığı'ndan Ahmet Davutoğlu'na "Konyalı" göndermesi Erdoğan'dan, yeni partilere olası geçişler için önlem: Vefa toplantıları Son Dakika: Yargıtay Başkanı Cirit'ten AB raporuna sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası