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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz"
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın...
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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