Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz"

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın...

Cumhurbaşkanı Erdoğan- Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyamızı Özbekistan'a yatırım konusunda teşvik ediyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:30 Kaynak: AA
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