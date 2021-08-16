Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bilhassa sanayi ve teknolojide topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona odaklanmanızı bekliyorum."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine üretime, ihracata, yatırıma odaklanmanızı bekliyorum' - Son Dakika