Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine üretime, ihracata, yatırıma odaklanmanızı bekliyorum" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine üretime, ihracata, yatırıma odaklanmanızı bekliyorum"

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu.

Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu. (5) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için bilhassa sanayi ve teknolojide topyekun bir seferberliğe ihtiyacımız var." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İş dünyasına) Sizlerden muhalefetin sahte gündemleri yerine, asıl gündemimiz olan üretime, ihracata, yatırıma, inovasyona odaklanmanızı bekliyorum."

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