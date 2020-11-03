Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, sular altına kalan esnafımıza TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan:

Erdoğan: "İş yeri yıkılan veya ağır hasar gören, sular altına kalan esnafımıza TESKOMB vasıtasıyla 50 bin liraya kadar hibe desteği verilecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun dönüşümünü hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Deprem konutlarının inşasına bir ay içerisinde başlamayı planlıyoruz."

Erdoğan: "Enkazların hala kaldırılamadığından şikayetçi olacak kadar cahil, izansız, vicdansız bir kişiyle deprem tartışması yapmak millete zulümdür."

Erdoğan: "Deprem gibi ortak bir acıyı istismar edenlerin, insanlıktan nasibini almamış, kalbi kin ve nefretle kararmış mahluklar olduğuna inanıyorum."